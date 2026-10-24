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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 154
As-Saffat
154
37:154
ما لكم كيف تحكمون ١٥٤
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥٤
مَا
ﱁ
لَكُمۡ
ﱂ
كَيۡفَ
ﱃ
تَحۡكُمُونَ
ﱄ
١٥٤
ﱅ
[154] เกิดอะไรขึ้นแก่พวกเจ้า! ทำไมพวกเจ้าจึงตัดสินเช่นนั้น
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