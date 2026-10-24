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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 153
As-Saffat
153
37:153
اصطفى البنات على البنين ١٥٣
أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١٥٣
أَصۡطَفَى
ﳍ
ٱلۡبَنَاتِ
ﳎ
عَلَى
ﳏ
ٱلۡبَنِينَ
ﳐ
١٥٣
ﳑ
[153] อัลลอฮฺทรงเลือกบุตรหญิงแทนบุตรชายกระนั้นหรือ?
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