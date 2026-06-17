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As-Saffat
15
37:15
وقالوا ان هاذا الا سحر مبين ١٥
وَقَالُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌ ١٥
ﲗ
ﲘ
ﲙ
ﲚ
ﲛ
ﲜ
ﲝ
[15] และพวกเขากล่าวว่า นี่มิใช่อื่นใดเลย นอกจากเล่ห์กลอย่างชัดแจ้ง
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หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالُوۤا۟﴾ فِيهَا ﴿إِنۡ﴾ مَا ﴿هَـٰذَاۤ إِلَّا سِحۡرࣱ مُّبِینٌ ١٥﴾ بين وقالوا منكرين للبعث