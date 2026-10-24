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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 147
As-Saffat
147
37:147
وارسلناه الى ماية الف او يزيدون ١٤٧
وَأَرْسَلْنَـٰهُ إِلَىٰ مِا۟ئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ١٤٧
وَأَرۡسَلۡنَٰهُ
ﲩ
إِلَىٰ
ﲪ
مِاْئَةِ
ﲫ
أَلۡفٍ
ﲬ
أَوۡ
ﲭ
يَزِيدُونَ
ﲮ
١٤٧
ﲯ
[147] และเราได้ส่งเขาไปยัง (หมู่บ้านของเขา) มีจำนวนหนึ่งแสนคนหรือเกินกว่านั้น
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