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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 140
As-Saffat
140
37:140
اذ ابق الى الفلك المشحون ١٤٠
إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١٤٠
إِذۡ
ﲀ
أَبَقَ
ﲁ
إِلَى
ﲂ
ٱلۡفُلۡكِ
ﲃ
ٱلۡمَشۡحُونِ
ﲄ
١٤٠
ﲅ
[140] จงรำลึก ขณะที่เขาได้หนีไปยังเรือที่บรรทุกผู้คนเต็มเพียบ
ตัฟซีร
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Tafsir Fathul Majid
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