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As-Saffat
14
37:14
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
ﲒ
ﲓ
ﲔ
ﲕ
ﲖ
[14] และเมื่อพวกเขามองเห็นสิ่งปาฏิหาริย์ พวกเขาก็ชักชวนกันเยาะเย้ย
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤)
] وه ئهگهر ههر موعجیزهو بهڵگهیهكی ڕوون و ئاشكراش ببینن ئهوان زیادڕهوی ئهكهن له گاڵتهپێكردنداو گاڵتهی پێ ئهكهن.