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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 139
As-Saffat
139
37:139
وان يونس لمن المرسلين ١٣٩
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٣٩
وَإِنَّ
ﱻ
يُونُسَ
ﱼ
لَمِنَ
ﱽ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱾ
١٣٩
ﱿ
[139] และแท้จริง ยูนุสนั้นอยู่ในหมู่ผู้ที่ถูกส่งมาเป็นรอซูล
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