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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 138
As-Saffat
138
37:138
وبالليل افلا تعقلون ١٣٨
وَبِٱلَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٣٨
وَبِٱلَّيۡلِۚ
ﱶﱷ
أَفَلَا
ﱸ
تَعۡقِلُونَ
ﱹ
١٣٨
ﱺ
[138] และยามค่ำคืน ดังนั้น แล้วพวกเจ้าจะไม่พิจารณาดูดอกหรือ?
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