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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 137
As-Saffat
137
37:137
وانكم لتمرون عليهم مصبحين ١٣٧
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ١٣٧
وَإِنَّكُمۡ
ﱱ
لَتَمُرُّونَ
ﱲ
عَلَيۡهِم
ﱳ
مُّصۡبِحِينَ
ﱴ
١٣٧
ﱵ
[137] และแท้จริง พวกเจ้าจะต้องเดินผ่าน (ไปมา) สถานที่ของพวกเขาในยามเช้า
ตัฟซีร
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Tafsir Fathul Majid
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