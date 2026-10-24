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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 136
As-Saffat
136
37:136
ثم دمرنا الاخرين ١٣٦
ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْـَٔاخَرِينَ ١٣٦
ثُمَّ
ﱭ
دَمَّرۡنَا
ﱮ
ٱلۡأٓخَرِينَ
ﱯ
١٣٦
ﱰ
[136] แล้วเราได้ทำลายล้างคนอื่น ๆ ทั้งหมด
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