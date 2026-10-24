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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 131
As-Saffat
131
37:131
انا كذالك نجزي المحسنين ١٣١
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٣١
إِنَّا
ﱔ
كَذَٰلِكَ
ﱕ
نَجۡزِي
ﱖ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱗ
١٣١
ﱘ
[131] แท้จริง เช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย
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Tafsir Fathul Majid
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