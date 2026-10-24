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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 125
As-Saffat
125
37:125
اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين ١٢٥
أَتَدْعُونَ بَعْلًۭا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَـٰلِقِينَ ١٢٥
أَتَدۡعُونَ
ﲹ
بَعۡلٗا
ﲺ
وَتَذَرُونَ
ﲻ
أَحۡسَنَ
ﲼ
ٱلۡخَٰلِقِينَ
ﲽ
١٢٥
ﲾ
[125] พวกท่านเคารพสักการะบะอฺลฺ (เจว็ด) และพวกท่านทอดทิ้งผู้ทรงเลิศยิ่งแห่งปวงผู้สร้างกระนั้นหรือ?
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