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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 122
As-Saffat
122
37:122
انهما من عبادنا المومنين ١٢٢
إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٢٢
إِنَّهُمَا
ﲩ
مِنۡ
ﲪ
عِبَادِنَا
ﲫ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲬ
١٢٢
ﲭ
[122] แท้จริง เขาทั้งสองเป็นปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธา
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