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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 120
As-Saffat
120
37:120
سلام على موسى وهارون ١٢٠
سَلَـٰمٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١٢٠
سَلَٰمٌ
ﲟ
عَلَىٰ
ﲠ
مُوسَىٰ
ﲡ
وَهَٰرُونَ
ﲢ
١٢٠
ﲣ
[120] ศานติจงมีแด่มูซาและฮารน
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