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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 119
As-Saffat
119
37:119
وتركنا عليهما في الاخرين ١١٩
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِى ٱلْـَٔاخِرِينَ ١١٩
وَتَرَكۡنَا
ﲚ
عَلَيۡهِمَا
ﲛ
فِي
ﲜ
ٱلۡأٓخِرِينَ
ﲝ
١١٩
ﲞ
[119] และเราได้ปล่อยทิ้งไว้ (เกียรติคุณ) แก่เขาทั้งสองในกลุ่มชนรุ่นหลัง ๆ
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