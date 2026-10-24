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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 118
As-Saffat
118
37:118
وهديناهما الصراط المستقيم ١١٨
وَهَدَيْنَـٰهُمَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٨
وَهَدَيۡنَٰهُمَا
ﲖ
ٱلصِّرَٰطَ
ﲗ
ٱلۡمُسۡتَقِيمَ
ﲘ
١١٨
ﲙ
[118] และเราได้แนะนำเขาทั้งสองสู่แนวทางที่เที่ยงตรง
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