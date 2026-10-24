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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 114
As-Saffat
114
37:114
ولقد مننا على موسى وهارون ١١٤
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ١١٤
وَلَقَدۡ
ﲁ
مَنَنَّا
ﲂ
عَلَىٰ
ﲃ
مُوسَىٰ
ﲄ
وَهَٰرُونَ
ﲅ
١١٤
ﲆ
[114] และโดยแน่นอน เราได้ให้ความโปรดปรานแก่มูซาและฮารูน
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