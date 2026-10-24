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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 111
As-Saffat
111
37:111
انه من عبادنا المومنين ١١١
إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١١
إِنَّهُۥ
ﱪ
مِنۡ
ﱫ
عِبَادِنَا
ﱬ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﱭ
١١١
ﱮ
[111] แท้จริง เขา (อิบรอฮีม) เป็นคนหนึ่งในปวงบ่าวของเราผู้ศรัทธา
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Tafsir Fathul Majid
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