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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: As-Saffat อายาห์ 110
As-Saffat
110
37:110
كذالك نجزي المحسنين ١١٠
كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١١٠
كَذَٰلِكَ
ﱦ
نَجۡزِي
ﱧ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﱨ
١١٠
ﱩ
[110] เช่นนั้นแหละ เราจะตอบแทนผู้กระทำความดีทั้งหลาย
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