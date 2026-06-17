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As-Saffat
11
37:11
فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ١١
فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍۢ لَّازِبٍۭ ١١
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[11] เจ้าจงถามพวกเขา (บรรดาผู้ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพ) ซิว่า พวกเขามีความแข็งแกร่งยิ่งในสิ่งที่ถูกสร้างมากระนั้นหรือ? หรือว่าสิ่งที่เราได้สร้างมันมา (แข็งแกร่งยิ่งกว่า) แท้จริงเราได้สร้างพวกเขามาจากดินเหนียว
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پرسیار له كافران بكه ئایا دروستكردنی ئهوان گهورهترو بههێزتره، یاخود ئهو زهوی و ئاسمان و فریشتهو دروستكراوه گهورانهی كه دروستمان كردووه، كه دان بهم شتهدا دهنێن ئیتر بۆ باوهڕتان به زیندوو بوونهوه نیه؟ [
إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (١١)
] ئێمه ئادهممان دروست كردووه له قوڕێكی لینج كه ئهنووسێ به دهستهوه، واته: مرۆڤ دروستكراوێكی لاوازه بۆ باوهڕیان به زیندووبوونهوهو تواناو دهسهڵاتی خواى گهوره نیه.