Всевышний предложил неверующим постранствовать по земле и воочию узреть, какой же конец постиг их неверующих предшественников. Они также отвергали посланников и противились их повелениям, а наряду с этим они обладали огромной мощью и большими возможностями. Они строили дворцы, оснащали мастерские, возделывали поля и даже прокладывали искусственные русла для рек. Однако ни огромная власть, ни созданные ими великолепия не принесли им пользы, когда они осмелились отвергнуть посланников, которые явились к ним со знамениями, каждое из которых свидетельствовало об истинности и правдивости Божьего учения. И если современные неверующие посмотрят на то, что осталось после их предшественников, то они обнаружат только опустевшие жилища и останки погибших народов, которые оставили о себе недобрую память. Таково воздаяние за неверие в мирской жизни, которое является всего лишь преддверием адских мучений в жизни будущей. Всевышний погубил неверующие народы, однако Он не поступил с ними несправедливо, потому что они собственноручно обрекли себя на погибель и сами были несправедливы по отношению к себе.