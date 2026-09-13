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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ar-Ra'd อายาห์ 9
Ar-Ra'd
9
13:9
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٩
عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَـٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ٩
عَٰلِمُ
ﱻ
ٱلۡغَيۡبِ
ﱼ
وَٱلشَّهَٰدَةِ
ﱽ
ٱلۡكَبِيرُ
ﱾ
ٱلۡمُتَعَالِ
ﱿ
٩
ﲀ
[9] ผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยผู้ทรงเกรียงไกร ผู้ทรงสูงส่งยิ่ง
ตัฟซีร
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