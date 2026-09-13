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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ar-Ra'd อายาห์ 7
Ar-Ra'd
7
13:7
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد ٧
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌۭ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۗ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرٌۭ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ٧
وَيَقُولُ
ﱘ
ٱلَّذِينَ
ﱙ
كَفَرُواْ
ﱚ
لَوۡلَآ
ﱛ
أُنزِلَ
ﱜ
عَلَيۡهِ
ﱝ
ءَايَةٞ
ﱞ
مِّن
ﱟ
رَّبِّهِۦٓۗ
ﱠﱡ
إِنَّمَآ
ﱢ
أَنتَ
ﱣ
مُنذِرٞۖ
ﱤﱥ
وَلِكُلِّ
ﱦ
قَوۡمٍ
ﱧ
هَادٍ
ﱨ
٧
ﱩ
[7] และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่า ทำไมจึงไม่มีปาฏิหาริย์จากพระเจ้าของเขาถูกประทานลงมาให้แก่เขา แท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น และสำหรับทุกๆ หมู่ชนย่อมมีผู้ชี้แนะแนวทาง
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