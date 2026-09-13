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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ar-Ra'd อายาห์ 4
Ar-Ra'd
4
13:4
وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذالك لايات لقوم يعقلون ٤
وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌۭ مُّتَجَـٰوِرَٰتٌۭ وَجَنَّـٰتٌۭ مِّنْ أَعْنَـٰبٍۢ وَزَرْعٌۭ وَنَخِيلٌۭ صِنْوَانٌۭ وَغَيْرُ صِنْوَانٍۢ يُسْقَىٰ بِمَآءٍۢ وَٰحِدٍۢ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍۢ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَعْقِلُونَ ٤
وَفِي
ﲎ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲏ
قِطَعٞ
ﲐ
مُّتَجَٰوِرَٰتٞ
ﲑ
وَجَنَّٰتٞ
ﲒ
مِّنۡ
ﲓ
أَعۡنَٰبٖ
ﲔ
وَزَرۡعٞ
ﲕ
وَنَخِيلٞ
ﲖ
صِنۡوَانٞ
ﲗ
وَغَيۡرُ
ﲘ
صِنۡوَانٖ
ﲙ
يُسۡقَىٰ
ﲚ
بِمَآءٖ
ﲛ
وَٰحِدٖ
ﲜ
وَنُفَضِّلُ
ﲝ
بَعۡضَهَا
ﲞ
عَلَىٰ
ﲟ
بَعۡضٖ
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلۡأُكُلِۚ
ﲢﲣ
إِنَّ
ﲤ
فِي
ﲥ
ذَٰلِكَ
ﲦ
لَأٓيَٰتٖ
ﲧ
لِّقَوۡمٖ
ﲨ
يَعۡقِلُونَ
ﲩ
٤
ﲪ
[4] และในแผ่นดินมีเขตแดนติดต่อใกล้เคียงกัน และมีสวนพฤกษา เช่น ต้นองุ่น และต้นที่มีเมล็ด และต้นอินทผลัมที่มาจากรากเดียวกัน และมิใช่รากเดียวกัน ได้รับแหล่งน้ำเดียวกัน และเราได้ให้บางชนิดดีเด่นกว่าอีกบางชนิดในรสชาติ แท้จริงในการนั้น แน่นอนเป็นสัญญาณสำหรับหมู่ชนผู้ใช้ปัญญา
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