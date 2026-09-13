Аллах отменяет или утверждает решения по Своему усмотрению. Это не относится к предопределению, которое было записано письменной тростью до сотворения Вселенной, поскольку эта запись не подлежит изменению. И уж совершенно невозможно, чтобы в божественном знании были изъяны или недостатки. Знание о происходящих событиях записано в Матери писания, и от этой записи зависит все сущее во Вселенной. Мать писания - это Хранимая скрижаль. Она является первоисточником всех остальных Писаний, которые носят лишь второстепенный характер. Изменения возможны только во второстепенных письменах, которыми являются, например, письмена с деяниями, которым надлежит произойти в течение дня и ночи. Аллах утверждает некоторые из записанных в них деяний и создает предпосылки для их происшествия. А некоторые из этих деяний Аллах отменяет, создавая предпосылки для того, чтобы они не произошли. Однако эти предпосылки не противоречат тому, что записано в Хранимой скрижали. Аллах пожелал, чтобы добродетель, поддержание родственных связей и праведные деяния были залогом долгой и безбедной жизни, а грехи и преступления мешали человеку извлечь пользу из дарованного ему богатства и отведенного ему жизненного срока. Он также пожелал, чтобы избежание опасностей было залогом благополучного существование, а попадание в опасные ситуации - причиной гибели и несчастий. Он управляет делами во Вселенной, руководствуясь Своим могуществом и Своей волей. И принимаемые Им решение никоим образом не противоречат тому, что Он знал изначально и записал в Хранимой скрижали.