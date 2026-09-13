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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ar-Ra'd อายาห์ 34
Ar-Ra'd
34
13:34
لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة اشق وما لهم من الله من واق ٣٤
لَّهُمْ عَذَابٌۭ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَشَقُّ ۖ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍۢ ٣٤
لَّهُمۡ
ﳛ
عَذَابٞ
ﳜ
فِي
ﳝ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳞ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﳟﳠ
وَلَعَذَابُ
ﳡ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﳢ
أَشَقُّۖ
ﳣﳤ
وَمَا
ﳥ
لَهُم
ﳦ
مِّنَ
ﳧ
ٱللَّهِ
ﳨ
مِن
ﳩ
وَاقٖ
ﳪ
٣٤
ﳫ
[34] สำหรับพวกเขาจะได้รับการลงโทษในชีวิตของโลกนี้ และแน่นอนการลงโทษในปรโลกนั้นร้ายแรงกว่า และสำหรับพวกเขาไม่มีผู้คุ้มกันจาก (การลงโทษของ) อัลลอฮฺได้
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