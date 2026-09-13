وَنَزَلَ لَمَّا قَالُوا لَهُ إنْ كُنْت نَبِيًّا فَسَيِّرْ عَنَّا جِبَال مَكَّة وَاجَعَل لَنَا فِيهَا أَنْهَارًا وَعُيُونًا لِنَغْرِس وَنَزْرَع وَابْعَثْ لَنَا آبَاءَنَا الْمَوْتَى يُكَلِّمُونَا أَنَّك نَبِيّ ﴿وَلَوۡ أَنَّ قُرۡءَانࣰا سُیِّرَتۡ بِهِ ٱلۡجِبَالُ﴾ نُقِّلَتْ عَنْ أَمَاكِنهَا ﴿أَوۡ قُطِّعَتۡ﴾ شُقِّقَتْ ﴿بِهِ ٱلۡأَرۡضُ أَوۡ كُلِّمَ بِهِ ٱلۡمَوۡتَىٰۗ﴾ بِأَنْ يُحْيَوْا لَمَّا آمَنُوا ﴿بَل لِّلَّهِ ٱلۡأَمۡرُ جَمِیعًاۗ﴾ لَا لِغَيْرِهِ فَلَا يُؤْمِنُ إلَّا مَنْ شَاءَ إيمَانَهُ دُون غَيْره إنْ أُوتُوا مَا اقْتَرَحُوا وَنَزَلَ لَمَّا أَرَادَ الصَّحَابَة إظْهَار مَا اقْتَرَحُوا طَمَعًا فِي إيمَانهمْ ﴿أَفَلَمۡ یَا۟یۡـَٔسِ﴾ يَعْلَم ﴿ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَن﴾ مُخَفَّفَة أَيْ أَنَّهُ ﴿لَّوۡ یَشَاۤءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِیعࣰاۗ﴾ إلَى الْإِيمَان مِنْ غَيْر آيَة ﴿وَلَا یَزَالُ ٱلَّذِینَ كَفَرُوا۟﴾ مِنْ أَهْل مَكَّة ﴿تُصِیبُهُم بِمَا صَنَعُوا۟﴾ بِصُنْعِهِمْ أَيْ كُفْرهمْ ﴿قَارِعَةٌ﴾ دَاهِيَة تَقْرَعهُمْ بِصُنُوفِ الْبَلَاء مِنْ الْقَتْل وَالْأَسْر وَالْحَرْب وَالْجَدْب ﴿أَوۡ تَحُلُّ﴾ يَا مُحَمَّد بِجَيْشِك ﴿قَرِیبࣰا مِّن دَارِهِمۡ﴾ مَكَّة ﴿حَتَّىٰ یَأۡتِیَ وَعۡدُ ٱللَّهِۚ﴾ بِالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُخۡلِفُ ٱلۡمِیعَادَ ٣١﴾ وَقَدْ حَلَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى أَتَى فَتْح مَكَّة