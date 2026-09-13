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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ar-Ra'd อายาห์ 24
Ar-Ra'd
24
13:24
سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ٢٤
سَلَـٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ٢٤
سَلَٰمٌ
ﲎ
عَلَيۡكُم
ﲏ
بِمَا
ﲐ
صَبَرۡتُمۡۚ
ﲑﲒ
فَنِعۡمَ
ﲓ
عُقۡبَى
ﲔ
ٱلدَّارِ
ﲕ
٢٤
ﲖ
[24] (พร้อมกับกล่าวว่า) ความศานติจงมีแด่พวกท่าน เนื่องด้วยพวกท่านได้อดทน มันช่างดีเสียนี่กระไรที่พำนักบั้นปลายนี้
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