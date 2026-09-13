Сады Эдема - это сады вечности, которые праведники никогда не покинут. Они не станут искать для себя замены, потому что на свете нет ничего более прекрасного, чем Рай. Там собраны великие радости и наслаждения, которые способны удовлетворить самых требовательных людей. Радость обитателей Рая будет дополняться тем, что они войдут в последнюю обитель вместе со своими праведными родителями и супругами, сыновьями и дочерьми, предками и потомками, соратниками и возлюбленными, которые будут близки им по духу и похожи на них своими качествами. Именно так следует понимать слова азвадж ‘супруги’ и зурриййат ‘потомки’. Ангелы будут заходить к обитателям Рая через все врата, приветствуя их миром и наилучшими пожеланиями. Они будут говорить: «Мир вам! Вы заслужили благополучие и приветствия своего Господа. Сегодня вы будете избавлены от всего неприятного и непременно получите все заветное и желанное. Причиной тому стало проявленное вами терпение. Благодаря этому качеству вам удалось попасть в высокие горницы и великолепные сады. Как же прекрасна последняя обитель!» И если человек искренне желает себе добра и заботливо относится к своей судьбе, то ему надлежит бороться со своими страстями и усердно стремиться обрести качества благоразумных мужей. И тогда он сможет заслужить место в обители, в которой исполняются желания и людей охватывает великая радость, в которой собраны истинные радости и удовольствия. Пусть ради этого трудятся труженики! Пусть в этом соревнуются те, кто желает соревноваться!