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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ar-Ra'd อายาห์ 2
Ar-Ra'd
2
13:2
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ٢
ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍۢ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّۭ يَجْرِى لِأَجَلٍۢ مُّسَمًّۭى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ٢
ٱللَّهُ
ﱓ
ٱلَّذِي
ﱔ
رَفَعَ
ﱕ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱖ
بِغَيۡرِ
ﱗ
عَمَدٖ
ﱘ
تَرَوۡنَهَاۖ
ﱙﱚ
ثُمَّ
ﱛ
ٱسۡتَوَىٰ
ﱜ
عَلَى
ﱝ
ٱلۡعَرۡشِۖ
ﱞﱟ
وَسَخَّرَ
ﱠ
ٱلشَّمۡسَ
ﱡ
وَٱلۡقَمَرَۖ
ﱢﱣ
كُلّٞ
ﱤ
يَجۡرِي
ﱥ
لِأَجَلٖ
ﱦ
مُّسَمّٗىۚ
ﱧﱨ
يُدَبِّرُ
ﱩ
ٱلۡأَمۡرَ
ﱪ
يُفَصِّلُ
ﱫ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﱬ
لَعَلَّكُم
ﱭ
بِلِقَآءِ
ﱮ
رَبِّكُمۡ
ﱯ
تُوقِنُونَ
ﱰ
٢
ﱱ
[2] อัลลอฮฺคือผู้ทรงยกชั้นฟ้าทั้งหลายไว้โดยปราศจากเสาค้ำจุน ซึ่งพวกเจ้ามองเห็นมัน แล้วทรงสถิตย์อยู่บนบัลลังก์ และทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์ (แก่มนุษย์) ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่ได้กำหนดไว้ ทรงบริหารกิจการทรงจำแนกโองการทั้งหลายให้ชัดแจ้ง เพื่อพวกเจ้าจะได้เชื่อมั่นในการพบพระเจ้าของพวกเจ้า
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