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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ar-Ra'd อายาห์ 19
Ar-Ra'd
19
13:19
۞ افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب ١٩
۞ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَـٰبِ ١٩
۞ أَفَمَن
ﱁ ﱂ
يَعۡلَمُ
ﱃ
أَنَّمَآ
ﱄ
أُنزِلَ
ﱅ
إِلَيۡكَ
ﱆ
مِن
ﱇ
رَّبِّكَ
ﱈ
ٱلۡحَقُّ
ﱉ
كَمَنۡ
ﱊ
هُوَ
ﱋ
أَعۡمَىٰٓۚ
ﱌﱍ
إِنَّمَا
ﱎ
يَتَذَكَّرُ
ﱏ
أُوْلُواْ
ﱐ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﱑ
١٩
ﱒ
[19] ดังนั้น ผู้ที่รู้ว่าแท้จริงสิ่งที่ถูกประทานแก่เจ้าจากพระเจ้าของเจ้านั้นเป็นความจริง จะเหมือนกับผู้ที่ตาบอดกระนั้นหรือ แท้จริงบรรดาผู้มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะใคร่ครวญ
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