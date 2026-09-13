ثُمَّ ضَرَبَ مَثَلًا لِلْحَقِّ وَالْبَاطِل فَقَالَ ﴿أَنزَلَ﴾ تَعَالَى ﴿مِنَ ٱلسَّمَاۤءِ مَاۤءࣰ﴾ مَطَرًا ﴿فَسَالَتۡ أَوۡدِیَةُۢ بِقَدَرِهَا﴾ بِمِقْدَارِ مِلْئِهَا ﴿فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّیۡلُ زَبَدࣰا رَّابِیࣰاۖ﴾ عَالِيًا عَلَيْهِ هُوَ مَا عَلَى وَجْهه مِنْ قَذَر وَنَحْوه ﴿وَمِمَّا تُوقِدُونَ﴾ بِالتَّاءِ وَالْيَاء ﴿عَلَیۡهِ فِی ٱلنَّارِ﴾ مِنْ جَوَاهِر الْأَرْض كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّة وَالنُّحَاس ﴿ٱبۡتِغَاۤءَ﴾ طَلَب ﴿حِلۡیَةٍ﴾ زِينَة ﴿أَوۡ مَتَـٰعࣲ﴾ يُنْتَفَع بِهِ كَالْأَوَانِي إذَا أُذِيبَتْ ﴿زَبَدࣱ مِّثۡلُهُۥۚ﴾ أَيْ مِثْل زَبَد السَّيْل وَهُوَ خَبَثه الَّذِي يَنْفِيه الْكِير ﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ الْمَذْكُور ﴿یَضۡرِبُ ٱللَّهُ ٱلۡحَقَّ وَٱلۡبَـٰطِلَۚ﴾ أَيْ مَثَلهمَا ﴿فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ﴾ مِنْ السَّيْل وَمَا أُوقِدَ عَلَيْهِ مِنْ الْجَوَاهِر ﴿فَیَذۡهَبُ جُفَاۤءࣰۖ﴾ بَاطِلًا مَرْمِيًّا بِهِ ﴿وَأَمَّا مَا یَنفَعُ ٱلنَّاسَ﴾ مِنْ الْمَاء وَالْجَوَاهِر ﴿فَیَمۡكُثُ﴾ يَبْقَى ﴿فِی ٱلۡأَرۡضِۚ﴾ زمانا كذلك الباطل يضمحل وينمحق وَإِنْ عَلَا عَلَى الْحَقّ فِي بَعْض الْأَوْقَات وَالْحَقّ ثَابِت بَاقٍ ﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ الْمَذْكُور ﴿یَضۡرِبُ﴾ يُبَيِّن ﴿ٱللَّهُ ٱلۡأَمۡثَالَ ١٧﴾