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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ar-Ra'd อายาห์ 14
Ar-Ra'd
14
13:14
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال ١٤
لَهُۥ دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَىْءٍ إِلَّا كَبَـٰسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَـٰلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍۢ ١٤
لَهُۥ
ﱁ
دَعۡوَةُ
ﱂ
ٱلۡحَقِّۚ
ﱃﱄ
وَٱلَّذِينَ
ﱅ
يَدۡعُونَ
ﱆ
مِن
ﱇ
دُونِهِۦ
ﱈ
لَا
ﱉ
يَسۡتَجِيبُونَ
ﱊ
لَهُم
ﱋ
بِشَيۡءٍ
ﱌ
إِلَّا
ﱍ
كَبَٰسِطِ
ﱎ
كَفَّيۡهِ
ﱏ
إِلَى
ﱐ
ٱلۡمَآءِ
ﱑ
لِيَبۡلُغَ
ﱒ
فَاهُ
ﱓ
وَمَا
ﱔ
هُوَ
ﱕ
بِبَٰلِغِهِۦۚ
ﱖﱗ
وَمَا
ﱘ
دُعَآءُ
ﱙ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱚ
إِلَّا
ﱛ
فِي
ﱜ
ضَلَٰلٖ
ﱝ
١٤
ﱞ
[14] สำหรับพระองค์นั้นคือการวิงวอนที่แท้จริง และบรรดาผู้วิงวอนอื่นจากพระองค์ มัน (เจว็ด) จะไม่สนองตอบใด ๆ แก่พวกเขา เว้นแต่เสมือนกับผู้ที่แบมือทั้งสองไปยังน้ำเพื่อให้ไหลสู่ปากของเขา และมันจะไหลถึงไม่ได้ และการวิงวอนของพวกปฏิเสธศรัทธานั้นหาใช่อื่นใด นอกจากอยู่ในการหลงผิด
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