﴿وَیُسَبِّحُ ٱلرَّعۡدُ﴾ هُوَ مَلَك مُوَكَّل بِالسَّحَابِ يَسُوقهُ مُتَلَبِّسًا ﴿بِحَمۡدِهِۦ﴾ أَيْ يَقُول سُبْحَان اللَّه وَبِحَمْدِهِ ﴿وَ﴾ يُسَبِّح ﴿ٱلۡمَلَـٰۤىِٕكَةُ مِنۡ خِیفَتِهِۦ﴾ أَيْ اللَّه ﴿وَیُرۡسِلُ ٱلصَّوَ ٰعِقَ﴾ وَهِيَ نَار تَخْرُج مِنْ السَّحَاب ﴿فَیُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاۤءُ﴾ فَتُحْرِقهُ نَزَلَ فِي رَجُل بَعَثَ إلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَدْعُوهُ فَقَالَ مَنْ رَسُولُ اللَّه وَمَا اللَّه أَمِنْ ذَهَب هُوَ أَمْ مِنْ فِضَّة أَمْ نُحَاس فَنَزَلَتْ بِهِ صَاعِقَة فَذَهَبَتْ بِقِحْفِ رَأْسه ﴿وَهُمۡ﴾ أَيْ الْكُفَّار ﴿یُجَـٰدِلُونَ﴾ يُخَاصِمُونَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿فِی ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِیدُ ٱلۡمِحَالِ ١٣﴾ الْقُوَّة أَوْ الْأَخَذ