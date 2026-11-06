﴿سَتَجِدُونَ ءَاخَرِینَ یُرِیدُونَ أَن یَأۡمَنُوكُمۡ﴾ بإظهار الإيمان عندكم ﴿وَیَأۡمَنُوا۟ قَوۡمَهُمۡ﴾ بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان ﴿كُلَّ مَا رُدُّوۤا۟ إِلَى ٱلۡفِتۡنَةِ﴾ دعوا إلى الشرك ﴿أُرۡكِسُوا۟ فِیهَاۚ﴾ وقعوا أشد وقوع ﴿فَإِن لَّمۡ یَعۡتَزِلُوكُمۡ﴾ بترك قتالكم ﴿وَ﴾ لم ﴿یُلۡقُوۤا۟ إِلَیۡكُمُ ٱلسَّلَمَ وَ﴾ لم ﴿یَكُفُّوۤا۟ أَیۡدِیَهُمۡ﴾ عنكم ﴿فَخُذُوهُمۡ﴾ بالأسر ﴿وَٱقۡتُلُوهُمۡ حَیۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡۚ﴾ وجدتموهم ﴿وَأُو۟لَـٰۤىِٕكُمۡ جَعَلۡنَا لَكُمۡ عَلَیۡهِمۡ سُلۡطَـٰنࣰا مُّبِینࣰا ٩١﴾ برهانا بينا ظاهرا على قتلهم وسبيهم لغدرهم