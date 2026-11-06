Под лицемерами здесь подразумеваются те, кто выдавал себя за мусульман, но отказался совершить переселение из-за своего неверия. Сподвижники относились к ним с подозрением и разошлись во мнениях относительно них. Некоторые из сподвижников не желали сражаться против них и разрывать с ними отношения, потому что те выдавали себя за правоверных. Другие же догадались об их истинных качествах по их поступкам и обвинили их в неверии. Тогда Всевышний Аллах приказал мусульманам не сомневаться относительно них, ведь их положение было очевидно. Они были самыми настоящими лицемерами и неоднократно обращались в неверие. Несмотря на это, они хотели походить на правоверных. После того как мусульмане убедились в этом, Аллах запретил им дружить с такими лицемерами. Это означает, что мусульманам было запрещено любить их, потому что дружба является одним из проявлений любви. Это также означает, что им было приказано ненавидеть лицемеров и враждовать с ними, ведь любой запрет подразумевает повеление противоположного. Аллах приказал относиться к лицемерам так до тех пор, пока они не совершат переселения, поскольку после переселения они получали такие же права, как и все остальные мусульмане. Именно поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предоставлял права мусульман всем, кто находился рядом с ним и переселялся к нему, будь то истинный верующий или лицемер, выдающий себя за мусульманина. Но если лицемеры не совершали переселение и отказывались выполнять это предписание, то мусульманам было позволено хватать их и убивать в любое время и в любом месте. Это откровение является одним из свидетельств в пользу того, что запрет на сражение в запретные месяцы был аннулирован. Этого мнения придерживается большинство богословов. Их оппоненты считают, что эти тексты имеют общий смысл, тогда как запрет на сражение в запретные месяцы является частным исключением.