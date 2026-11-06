[ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ] تهنها ئهو مونافیقانه نهبێ كه لهناو قهومێكی كافران كه ئێوه پهیوهندی و بهڵێننامه له نێوانتاندا ههیه ئهوا كوشتاری ئهو مونافیقانه مهكهن [ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ] یاخود دێن سنگیان تهسك بۆتهوه، واته خۆیان گرتۆتهوه لهوهی كه لهگهڵ كافراندا كوشتاری ئێوه ناكهن نه كوشتارى ئێوه ئهكهن نه كوشتاری قهومهكهی خۆیان ئهكهن لهو نێوانهدا ماونهتهوه [ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ] خوای گهوره وهكو تاقیكردنهوه ئهگهر ویستی لێ بوایه ئهوانی زاڵ ئهكرد بهسهر ئێوهی ئیمانداردا وه كوشتاری ئێوهیان ئهكرد [ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ ] وه ئهگهر ئهوان خۆیان دوور گرت و كوشتاری ئێوهیان نهكرد [ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ ] وه ڕهغبهتیان ههبوو كه ئاشتهواییتان لهگهڵدا بكهن [ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا (٩٠) ] ئهوا خوای گهوره ڕێگای نهداوه كه ئێوه كوشتاری ئهوان بكهن یاخود به ئهسیری بیانگرن واته: ئهم دوو كۆمهڵه ئهوانهی كه مونافیقن و لهناو كافرانێكان كه ئێوه عههدو پهیمانتان لهگهڵیان ههیه كوشتاری ئهو مونافیقانه مهكهن، ئهوانهیشی كه خۆیان دوور گرتووه نه كوشتاری ئێوه ئهكهن و نه كوشتاری كافران ئهكهن و حهزیان له صوڵح و ئاشتهواییه ئهوه كوشتاری ئهوانیش مهكهن، بهڵام ئهو مونافیقانهی لهناو كافراندا ماونهتهوه كه كوشتاری ئهو كافرانه ئهكهن كوشتاری ئهوانیش بكهن ئهبوایه كۆچیان بكردایه.