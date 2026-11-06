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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 89
An-Nisa
89
4:89
ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ٨٩
وَدُّوا۟ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۟ فَتَكُونُونَ سَوَآءًۭ ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا۟ مِنْهُمْ وَلِيًّۭا وَلَا نَصِيرًا ٨٩
وَدُّواْ
ﱯ
لَوۡ
ﱰ
تَكۡفُرُونَ
ﱱ
كَمَا
ﱲ
كَفَرُواْ
ﱳ
فَتَكُونُونَ
ﱴ
سَوَآءٗۖ
ﱵﱶ
فَلَا
ﱷ
تَتَّخِذُواْ
ﱸ
مِنۡهُمۡ
ﱹ
أَوۡلِيَآءَ
ﱺ
حَتَّىٰ
ﱻ
يُهَاجِرُواْ
ﱼ
فِي
ﱽ
سَبِيلِ
ﱾ
ٱللَّهِۚ
ﱿﲀ
فَإِن
ﲁ
تَوَلَّوۡاْ
ﲂ
فَخُذُوهُمۡ
ﲃ
وَٱقۡتُلُوهُمۡ
ﲄ
حَيۡثُ
ﲅ
وَجَدتُّمُوهُمۡۖ
ﲆﲇ
وَلَا
ﲈ
تَتَّخِذُواْ
ﲉ
مِنۡهُمۡ
ﲊ
وَلِيّٗا
ﲋ
وَلَا
ﲌ
نَصِيرًا
ﲍ
٨٩
ﲎ
[89] พวกเขาชอบหากว่า พวกเจ้าจะปฏิเสธศรัทธา ดังที่พวกเขาได้ปฏิเสธ พวกเจ้าจะได้กลายเป็นผู้ที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นจงอย่าได้ยึดเอาใครในหมู่พวกเขาเป็นมิตร จนกว่าพวกเขาจะอพยพไปในทางของอัลลอฮฺ แต่ถ้าพวกเขาผินหลังให้ก็จงเอาพวกเขาไว้ และจงฆ่าพวกเขา ณ ที่ที่พวกเจ้าพบพวกเขา และจงอย่าเอาใครในหมู่พวกเขาเป็นมิตรและเป็นผู้ช่วยเหลือ
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