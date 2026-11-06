ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 87
An-Nisa
87
4:87
الله لا الاه الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا ٨٧
ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًۭا ٨٧
ٱللَّهُ
ﱁ
لَآ
ﱂ
إِلَٰهَ
ﱃ
إِلَّا
ﱄ
هُوَۚ
ﱅﱆ
لَيَجۡمَعَنَّكُمۡ
ﱇ
إِلَىٰ
ﱈ
يَوۡمِ
ﱉ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱊ
لَا
ﱋ
رَيۡبَ
ﱌ
فِيهِۗ
ﱍﱎ
وَمَنۡ
ﱏ
أَصۡدَقُ
ﱐ
مِنَ
ﱑ
ٱللَّهِ
ﱒ
حَدِيثٗا
ﱓ
٨٧
ﱔ
[87] อัลลอฮฺนั้นคือไม่มีผู้ใดที่ได้รับการเคารพสักการะโดยเที่ยงแท้ นอกจากพระองค์เท่านั้น แน่นอน พระองค์จะทรงรวบรวมพวกเจ้าทั้งหลายสู่วันกิยามะฮฺ ซึ่งไม่มีการสงสัยใด ๆ ในวันนั้น และใครเล่าที่จะมีคำพูดจริงยิ่งกว่าอัลลอฮฺ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid ไม่สามารถใช้ได้สำหรับกลอนปัจจุบัน