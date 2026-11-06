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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 85
An-Nisa
85
4:85
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيية يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ٨٥
مَّن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةً حَسَنَةًۭ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَـٰعَةًۭ سَيِّئَةًۭ يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌۭ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقِيتًۭا ٨٥
مَّن
ﲵ
يَشۡفَعۡ
ﲶ
شَفَٰعَةً
ﲷ
حَسَنَةٗ
ﲸ
يَكُن
ﲹ
لَّهُۥ
ﲺ
نَصِيبٞ
ﲻ
مِّنۡهَاۖ
ﲼﲽ
وَمَن
ﲾ
يَشۡفَعۡ
ﲿ
شَفَٰعَةٗ
ﳀ
سَيِّئَةٗ
ﳁ
يَكُن
ﳂ
لَّهُۥ
ﳃ
كِفۡلٞ
ﳄ
مِّنۡهَاۗ
ﳅﳆ
وَكَانَ
ﳇ
ٱللَّهُ
ﳈ
عَلَىٰ
ﳉ
كُلِّ
ﳊ
شَيۡءٖ
ﳋ
مُّقِيتٗا
ﳌ
٨٥
ﳍ
[85] ผู้ใดที่ให้ความช่วยเหลือย่างดีก็จะเป็นของเขา ซึ่งส่วนหนึ่งจากความดีนั้น และผู้ใดให้ความช่วยเหลือย่างชั่ว ก็จะเป็นของเขา ซึ่งส่วนหนึ่งจากความชั่วนั้น และปรากฏว่าอัลลอฮฺนั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง
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