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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 79
An-Nisa
79
4:79
ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيية فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ٧٩
مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍۢ فَمِنَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍۢ فَمِن نَّفْسِكَ ۚ وَأَرْسَلْنَـٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولًۭا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًۭا ٧٩
مَّآ
ﳔ
أَصَابَكَ
ﳕ
مِنۡ
ﳖ
حَسَنَةٖ
ﳗ
فَمِنَ
ﳘ
ٱللَّهِۖ
ﳙﳚ
وَمَآ
ﳛ
أَصَابَكَ
ﳜ
مِن
ﳝ
سَيِّئَةٖ
ﳞ
فَمِن
ﳟ
نَّفۡسِكَۚ
ﳠﳡ
وَأَرۡسَلۡنَٰكَ
ﳢ
لِلنَّاسِ
ﳣ
رَسُولٗاۚ
ﳤﳥ
وَكَفَىٰ
ﳦ
بِٱللَّهِ
ﳧ
شَهِيدٗا
ﳨ
٧٩
ﳩ
[79] ความดีใด ๆ ที่ประสบแก่เจ้านั้น มาจากอัลลอฮฺ และความชั่วใด ๆ ที่ประสบแก่เจ้านั้นมาจากตัวของเจ้าเอง และเราได้ส่งเจ้าไปเป็นรอซูลแก่มนุษย์ และเพียงพอแล้วที่อัลลอฮฺทรงเป็นพยาน
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