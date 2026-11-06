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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 78
An-Nisa
78
4:78
اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وان تصبهم حسنة يقولوا هاذه من عند الله وان تصبهم سيية يقولوا هاذه من عندك قل كل من عند الله فمال هاولاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ٧٨
أَيْنَمَا تَكُونُوا۟ يُدْرِككُّمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِى بُرُوجٍۢ مُّشَيَّدَةٍۢ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌۭ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۭ يَقُولُوا۟ هَـٰذِهِۦ مِنْ عِندِكَ ۚ قُلْ كُلٌّۭ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ فَمَالِ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًۭا ٧٨
أَيۡنَمَا
ﲫ
تَكُونُواْ
ﲬ
يُدۡرِككُّمُ
ﲭ
ٱلۡمَوۡتُ
ﲮ
وَلَوۡ
ﲯ
كُنتُمۡ
ﲰ
فِي
ﲱ
بُرُوجٖ
ﲲ
مُّشَيَّدَةٖۗ
ﲳﲴ
وَإِن
ﲵ
تُصِبۡهُمۡ
ﲶ
حَسَنَةٞ
ﲷ
يَقُولُواْ
ﲸ
هَٰذِهِۦ
ﲹ
مِنۡ
ﲺ
عِندِ
ﲻ
ٱللَّهِۖ
ﲼﲽ
وَإِن
ﲾ
تُصِبۡهُمۡ
ﲿ
سَيِّئَةٞ
ﳀ
يَقُولُواْ
ﳁ
هَٰذِهِۦ
ﳂ
مِنۡ
ﳃ
عِندِكَۚ
ﳄﳅ
قُلۡ
ﳆ
كُلّٞ
ﳇ
مِّنۡ
ﳈ
عِندِ
ﳉ
ٱللَّهِۖ
ﳊﳋ
فَمَالِ
ﳌ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳍ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳎ
لَا
ﳏ
يَكَادُونَ
ﳐ
يَفۡقَهُونَ
ﳑ
حَدِيثٗا
ﳒ
٧٨
ﳓ
[78] ณ ที่ใดก็ตามที่พวกเจ้าปรากฏอยู่ ความตายก็ย่อมมาถึงพวกเจ้า และแม้ว่าพวกเจ้าจะอยู่ในป้อมปราการอันสูงตระหง่านก็ตาม และหากมีความดีใด ๆ ประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็จะกล่าวว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮฺ และหากมีความชั่วใด ๆ ประสบแก่พวกเขา พวกเขาก็จะกล่าวว่า สิ่งนี้มาจากเจ้า จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ทุกอย่าง นั้นมาจากอัลลอฮฺทั้งสิ้น มีเหตุใดเกิดขึ้นแก่กลุ่มชนเหล่านี้ กระนั้นหรือ ที่พวกเขาห่างไกลที่จะเข้าใจคำพูด
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