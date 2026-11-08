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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 161
An-Nisa
161
4:161
واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما ١٦١
وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَقَدْ نُهُوا۟ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَـٰطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۭا ١٦١
وَأَخۡذِهِمُ
ﲯ
ٱلرِّبَوٰاْ
ﲰ
وَقَدۡ
ﲱ
نُهُواْ
ﲲ
عَنۡهُ
ﲳ
وَأَكۡلِهِمۡ
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أَمۡوَٰلَ
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ٱلنَّاسِ
ﲶ
بِٱلۡبَٰطِلِۚ
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وَأَعۡتَدۡنَا
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لِلۡكَٰفِرِينَ
ﲺ
مِنۡهُمۡ
ﲻ
عَذَابًا
ﲼ
أَلِيمٗا
ﲽ
١٦١
ﲾ
[161] และเนื่องด้วยการที่พวกเขาเอาดอกเบี้ย ทั้งๆที่พวกเขาถูกห้ามในเรื่องนั้น และเนื่องด้วยการที่พวกเขากินทรัพย์ของผู้คนโดยไม่ชอบ และเราได้เตรียมไว้แล้ว สำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบ
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