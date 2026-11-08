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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 156
An-Nisa
156
4:156
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما ١٥٦
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَـٰنًا عَظِيمًۭا ١٥٦
وَبِكُفۡرِهِمۡ
ﱙ
وَقَوۡلِهِمۡ
ﱚ
عَلَىٰ
ﱛ
مَرۡيَمَ
ﱜ
بُهۡتَٰنًا
ﱝ
عَظِيمٗا
ﱞ
١٥٦
ﱟ
[156] และเนื่องจากการที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธา และกล่าวให้ร้ายแก่มัรฺยัม ซึ่งความเท็จอันใหญ่หลวง
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