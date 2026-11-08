Каждому человеку ясно, что все люди делятся на правоверных, уверовавших в Аллаха и всех Его посланников, и неверующих, отвергающих все это. Но есть еще третья группа - это те, кто заявляет, что уверовал в одних посланников, но не признает других. Такие люди полагают, что избранный ими путь спасет их от Божьей кары, однако их надежды совершенно безосновательны. Они фактически проводят грань между Аллахом и Его посланниками, ибо если человек действительно возлюбил Его, то он непременно возлюбит всех Его посланников. Только в этом случае его любовь к Аллаху будет совершенной. Если же он питает ненависть к одному из посланников, то фактически питает ненависть к Аллаху и всем остальным посланникам. Всевышний сказал: «Если кто враждует с Аллахом и Его ангелами, посланниками, Джибрилом (Гавриилом) и Микаилом (Михаилом), то ведь Аллах является врагом неверующих» (2:98). Таким же образом можно утверждать, что если человек отказывается уверовать в одного из посланников, то он не верует во всех посланников и даже в того, чьим последователем он себя считает. И чтобы никто ошибочно не предположил, что они занимают промежуточное положение между верой и неверием, Аллах назвал их подлинными неверующими. Они говорят, что уверовали в некоторых из посланников, однако они не веруют в них, ибо, если есть доводы, побуждающие их уверовать в посланников, которых они принимают, те же самые доводы, или похожие доводы, или еще более убедительные доводы побуждают их уверовать в тех посланников, которых они отвергают. Если же есть сомнительные обстоятельства, из-за которых они отвергают пророков, в которых они отказываются уверовать, то те же самые или похожие на них обстоятельства, или даже еще более весомые обстоятельства, могли бы стать основанием для того, чтобы они отвергли пророков, которых они признают. Следовательно, они потакают своим желаниям, а их слова - всего лишь безосновательные заявления, которые можно без труда опровергнуть похожими словами. После упоминания о том, что они - самые настоящие неверующие, Аллах упомянул о наказании, которое уготовано для них и для всех остальных неверующих. Они надменно отказывались уверовать в Аллаха, и поэтому Он унизит их и подвергнет мучительной каре.