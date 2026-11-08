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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 149
An-Nisa
149
4:149
ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا قديرا ١٤٩
إِن تُبْدُوا۟ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا۟ عَن سُوٓءٍۢ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّۭا قَدِيرًا ١٤٩
إِن
ﱒ
تُبۡدُواْ
ﱓ
خَيۡرًا
ﱔ
أَوۡ
ﱕ
تُخۡفُوهُ
ﱖ
أَوۡ
ﱗ
تَعۡفُواْ
ﱘ
عَن
ﱙ
سُوٓءٖ
ﱚ
فَإِنَّ
ﱛ
ٱللَّهَ
ﱜ
كَانَ
ﱝ
عَفُوّٗا
ﱞ
قَدِيرًا
ﱟ
١٤٩
ﱠ
[149] หากพวกเจ้าเปิดเผยความดี หรือปกปิดมันไว้ หรือให้อภัยในความเลวร้ายใดๆแล้ว แท้จริงอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงอานุภาพเสมอ
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Tafsir Fathul Majid
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