[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ] ئهی باوهڕداران نهكهن ئێوه كافران بكهن بهدۆست و پشتیوان و ڕاوێژكاری خۆتان و نهێنی خۆتانیان پێ بڵێن له جگه له ئیمانداران ههروهكو چۆن مونافیقان وایان كرد ئێوه تهنها باوهڕدار بكهن به دۆست و پشتیوان و سهرخهرو یارمهتیدهری خۆتان و نهێنی خۆتان لهلای ئهوان باس بكهن [ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا (١٤٤) ] ئایا ئهتانهوێ حوجهو بهڵگهیهكی ئاشكرا بدهن بهخوای گهوره بۆ ئهوهی كه سزاتان بدا بهوهی كه وهلائتان بۆ كافران ههبێ، واته: وا مهكهن.