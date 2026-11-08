Аллах уже разъяснил вам в ниспосланном Писании религиозное предписание, касающееся присутствия на собраниях тех, кто совершает грехи и допускает проявления неверия, отрицает знамения Аллаха и пренебрежительно высказывается о них. Каждый человек, несущий ответственность за свои деяния, обязан уверовать в Его знамения, почитать их и относиться к ним с уважением, поскольку именно ради этого они были ниспосланы и ради этого Аллах сотворил людей. Неверие в Его знамения - полная противоположность веры, а пренебрежение ими - противоположность почтительного отношения к ним. Так поступают неверующие и лицемеры, которые препираются для того, чтобы оболгать знамения Аллаха и отстоять ложь. Так же поступают различные еретики, которые отстаивают свои ошибочные воззрения, пренебрегая знамениями Аллаха, каждое из которых указывает на истину и провозглашает одну только правду. Этот аят запрещает присутствовать на собраниях, на которых люди ослушаются Аллаха, совершают грехи, пренебрегают Его повелениями и запретами и преступают ограничения, которые Он установил для Своих рабов. Сидеть на таких собраниях запрещается до тех пор, пока присутствующие там не увлекутся разговором на другую тему и перестанут отрицать знамения Аллаха и насмехаться над ними. Если же человек будет поступать вопреки этому, то он уподобится неверующим, поскольку своим поступком он фактически одобрит неверие и пренебрежительное отношение к Божьим знамениям. Всякий, кто одобряет ослушание, подобен тому, кто ослушается Аллаха. Из всего сказанного следует, что если человек присутствует на собрании, на котором ослушаются Аллаха, то он обязан по мере своих возможностей воспрепятствовать этому. В противном случае он должен покинуть такое собрание. Когда наступит Судный день, Аллах соберет вместе всех неверующих и лицемеров, поскольку они дружили и вместе отрекались от веры, и лицемерам не принесет никакой пользы то, что на первый взгляд они находились рядом с правоверными. Всевышний сказал: «В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: “Погодите, мы позаимствуем у вас немного света”. Им будет сказано: “Возвращайтесь назад и ищите свет”. Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи - мучения. Они будут взывать к ним: “Разве мы не были с вами?” Они скажут: “Да, но вы соблазняли самих себя, выжидали, сомневались и обольщались надеждами до тех пор, пока не явилось повеление Аллаха. Соблазнитель (дьявол) обманул вас относительно Аллаха. Сегодня ни от вас, ни от неверующих не примут выкупа. Вашим пристанищем будет Огонь, который более всего подобает вам. Как же скверно это место прибытия!”» (57:13–15).