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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 139
An-Nisa
139
4:139
الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المومنين ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا ١٣٩
ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَـٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًۭا ١٣٩
ٱلَّذِينَ
ﲥ
يَتَّخِذُونَ
ﲦ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲧ
أَوۡلِيَآءَ
ﲨ
مِن
ﲩ
دُونِ
ﲪ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ
ﲫﲬ
أَيَبۡتَغُونَ
ﲭ
عِندَهُمُ
ﲮ
ٱلۡعِزَّةَ
ﲯ
فَإِنَّ
ﲰ
ٱلۡعِزَّةَ
ﲱ
لِلَّهِ
ﲲ
جَمِيعٗا
ﲳ
١٣٩
ﲴ
[139] บรรดาผู้ที่ยึดเอาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรอื่นจากผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้น พวกเขาจะแสวงหากำลังอำนาจที่พวกเขากระนั้นหรือ แท้จริงกำลังอำนาจนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺทั้งหมด
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