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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: An-Nisa อายาห์ 138
An-Nisa
138
4:138
بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما ١٣٨
بَشِّرِ ٱلْمُنَـٰفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٣٨
بَشِّرِ
ﲞ
ٱلۡمُنَٰفِقِينَ
ﲟ
بِأَنَّ
ﲠ
لَهُمۡ
ﲡ
عَذَابًا
ﲢ
أَلِيمًا
ﲣ
١٣٨
ﲤ
[138] จงแจ้งข่าวดีแก่พวกมุนาฟิกเถิดว่า แท้จริงพวกเขาจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ
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Tafsir Fathul Majid
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